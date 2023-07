België boven in Tour of Qinghai Lake: Timothy Dupont wint openingsrit

De eerste etappe van de Tour of Qinghai Lake (2.Pro) is gewonnen door Timothy Dupont. De 35-jarige Belg van Tarteletto-Isorex bleek na ruim twee uur koers, in een sprint, te snel voor de Letse Nederlander Mārtiņš Pluto en de Italiaan Attilio Viviani.

De Tour of Qinghai Lake begon vandaag traditiegetrouw in Xining, op een kleine 2.300 meter hoogte. Daar reden de renners acht keer een rondje van dertien à veertien kilometer, met nauwelijks hoogtemeters. Een eerste clash tussen de rappe mannen in het peloton was dan ook niet te vermijden.

En een massasprint kregen we ook na ruim twee uur in het zadel. Timothy Dupont wist zijn wiel als eerste over de streep te drukken en bezorgde zijn werkgever Tarteletto-Isorex een perfecte start in deze Tour of Qinghai Lake.

De voor ABLOC CT uitkomende Mārtiņš Pluto was dicht bij de overwinning, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Attilio Viviani, de jongere broer van Elia Viviani, werd derde.

Tweede zege van het seizoen voor Dupont

Voor de 35-jarige Dupont, die vanzelfsprekend ook aan de leiding gaat in het algemeen klassement, is het zijn tweede overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar was hij ook al de snelste in een rit in de International Tour of Hellas (2.1). Dupont snelde verder nog naar de nodige ereplaatsen in Nederland en zijn thuisland België.

