België annuleert alle wielerkoersen tot en met 3 april donderdag 12 maart 2020 om 23:10

In België zal vanwege het coronavirus tot en met 3 april in ieder geval niet gekoerst worden. Daar heeft de federale overheid toe besloten.

Het besluit van de Belgische overheid houdt in dat alle sportevenementen tot en met 3 april geannuleerd worden. Nokere Koerse is de eerste wielerkoers die door het besluit wordt getroffen. Ook grote koersen als de AG Driedaagse Brugge-De Panne, de E3 BinckBank Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen worden hierdoor sowieso niet verreden.

De Ronde van Vlaanderen staat gepland voor 5 april. Deze monumentale klassieker blijft vooralsnog gehandhaafd, maar het is niet ondenkbaar dat ook deze koers zal worden geannuleerd. “We zullen de verdere ontwikkelingen moeten afwachten”, schrijft Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics, op Twitter. Hij wil nog niet nadenken over een nieuwe datum voor zijn koersen. “We weten niet wanneer er weer gekoerst mag worden. Ook de onzekerheid over een mogelijke verschuiving van de Olympische Spelen maakt een discussie over nieuwe data prematuur.”

Golazo, organisator van de AG Driedaagse Brugge – De Panne, laat in een communiqué weten dat het voornemens is de wedstrijden later dit jaar nog te houden. Hiervoor moet het bedrijf in overleg met de internationale wielerunie UCI.

Belgische wielerkalender tot en met 3 april

14 maart: Danilith Nokere Koerse (MJ – 1.1)

18 maart: Danilith Nokere Koers (WE – 1.Pro)

18 maart: Danilith Nokere Koerse (ME – 1.Pro)

20 maart: Youngster Coast Challenge (MU – 1.2)

20 maart: Bredene Koksijde Classic (ME – 1.Pro)

22 maart: Guido Reybrouck Classic (MJ – 1.1)

22 maart: Omloop van de Westhoek – Memorial Stive Vermaut (WE – 1.1)

25 maart: AG Driedaagse Brugge-De Panne (ME – 1.UWT)

26 maart: AG Driedaagse Brugge-De Pann ( WE – 1.WWT)

27 maart: E3 BinckBank Classic (ME – 1.UWT)

29 maart: Gent-Wevelgem/Grote Prijs A. Noyelle-Ieper (MJ – 1.Ncup)

29 maart: Gent-Wevelgem (WE – 1.WWT)

29 maart: Gent-Wevelgem (WJ – 1.Ncup)

29 maart: Gent-Wevelgem (ME – 1.UWT)

29 maart: Gent-Wevelgem/Kattekoers-Ieper (MU – 1.Ncup)

1 april: Dwars door Vlaanderen (ME – 1.UWT)

1 april: Dwars door Vlaanderen (WE – 1.1)

3-5 april: Le Triptyque des Monts et Châteaux (MU – 2.2)