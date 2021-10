Belgian Cycling maakt selecties bekend voor EK veldrijden op de VAM-berg

Belgian Cycling heeft de definitieve selecties bekendgemaakt voor het EK veldrijden van volgende week op de VAM-berg in Nederland. Daar mag Eli Iserbyt proberen zijn Europese titel van een jaar geleden in Rosmalen te verdedigen.

Iserbyt greep een jaar geleden in Rosmalen de Europese titel, nadat hij in de laatste rondes bij zijn landgenoot Michael Vanthourenhout was weggereden. Ook in het nieuwe crossseizoen is de 24-jarige veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal op dreef. Hij begon met overwinningen in Lokeren, Beringen en Bredene, en zette daarna in de Verenigde Staten de wereldbekers van Waterloo en Iowa City achter zijn naam. Ook de cross van Ruddervoorde zette hij naar zijn hand. Daardoor is hij momenteel lijstaanvoerder in de Superprestige, de Wereldbeker en de UCI-ranking.

Toon Aerts trok in de Superprestige Gieten en de Wereldbeker Zonhoven aan het langste eind. Quinten Hermans wist in Fayetteville ook al te winnen. Daan Soete won dit seizoen al de Trek Cup in de Verenigde Staten, terwijl Laurens Sweeck de cross van Ardooie op zijn naam zette. Michael Vanthourenhout was de beste in Meulebeke en verzamelde al een rits ereplaatsen. Jens Adams en Toon Vandebosch maken de selectie bij de elite-mannen compleet. Vincent Baestaens, vijfde Belg op de UCI-veldritranking, is een van de reserves voor het EK veldrijden.

Selecties voor het EK veldrijden op de VAM-berg (6-7 november)

Vrouwenselectie

Sanne Cant

Alicia Franck

Marthe Truyen

Suzanne Verhoeven

Mannenselectie

Jens Adams

Toon Aerts

Quinten Hermans

Eli Iserbyt

Daan Soete

Laurens Sweeck

Toon Vandebosch

Michael Vanthourenhout

reserves: Thijs Aerts, Vincent Baestaens en Diether Sweeck

Selectie U23-vrouwen

Julie Brouwers

Kiona Crabbé

Julie De Wilde

Sterre Vervloet

Selectie U23-mannen

Anton Ferdinande

Gerben Kuypers

Witse Meeussen

Jente Michels

Thibau Nys

Niels Vandeputte

Emiel Verstrynge

Joran Wyseure

reserves: Lennert Belmans en Ward Huybs

Selectie junior-vrouwen

Nette Coppens

Xenna De Bruyckere

Febe De Smedt

Cleo Kiekens

Fleur Moors

Lore Sas

Chloë Van den Eede

Xaydee Van Sinaey

Selectie junior-mannen

Senne Bauwens

Niels Ceulemans

Yordi Corsus

Kay De Bruyckere

Kenay De Moyer

Aaron Dockx

Iben Rommelaere

Viktor Vandenberghe

reserves: Robbe Geudens en Ferre Urkens