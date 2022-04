Belg Lennert Teugels kraait victorie in derde etappe Tour of Hellas

Lennert Teugels heeft de derde etappe van de Tour of Hellas gewonnen. In een ontregelde sprint bleek de renner van Tarteletto-Isorex de snelste te zijn, voor de Belg was het meteen ook zijn eerste profzege. De leider in het algemeen klassement is nog altijd Aaron Gate.

De derde rit in de International Tour of Hellas was in totaal 172,5 kilometer lang. De start van de etappe lag in kustplaats Delphi, waarna het peloton naar het Griekse binnenland reed. In die openingsfase moest er onmiddellijk een stevige berg beklommen worden. De Fokis Mining Park-klim, goed voor achttien kilometer klimmen, zorgde meteen voor breukjes in het peloton.

Na wat vijven en zessen ontstond er dan toch een ontsnapping van de dag. Josu Exteberria (Caja Rural-Seguros SRA) en Nederlander Jeroen Meijers (Terengganu Polygon) waren de twee renners die een voorop reden. Het duo kreeg al snel een voorsprong van twee minuten van het peloton.

Nieuwe koerssituatie

Wat eerst een tamelijk rustige etappe leek, veranderde plots. Uit het peloton reed er namelijk een grote groep renners weg, met daarin onder meer Kenny Molly en Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces WB), Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Gianni Marchand en Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex) én leider Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke).

Deze favorietengroep reed al snel een voorsprong van een dikke minuut bij elkaar, het werd meteen duidelijk dat zij om de overwinning gingen strijden in Karditsa. Leider Gate had ook ploegmaat Mark Stewart bij zich in de kopgroep, die bewees dat hij een zeer goede teamgenoot is. Brit Stewart reed met een zeer strak tempo de laatste kilometers binnen.

Val in laatste kilometer

De rode loper leek perfect uitgerold te worden voor Gate, maar een gevaarlijke bocht in de slotkilometer besliste daar anders over. Een aantal renners gingen in deze bocht tegen de grond, wat zorgde voor een compleet ontregelde sprint. In die vreemde sprint bleek Teugels over de snelste benen te beschikken.

Zardini en thuisrijder Periklis Ilias mochten mee op het podium. Ploegmaat van Teugels, Marchand, legde beslag op de vierde plaats. Leider Gate, die betrokken was in de valpartij, kon gelukkig snel terug op zijn fiets kruipen en over de streep rijden. De Nieuw-Zeelander is dus nog steeds leider in de Griekse ronde.