Bekkenbreuk voor pechvogel Vuillermoz na valpartij in klimtijdrit Ronde van Zwitserland

Het zit Alexis Vuillermoz niet mee. De Franse puncheur van Total Direct Energie kwam gisteren zwaar ten val tijdens de klimtijdrit van de Ronde van Zwitserland en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar constateerden de artsen een bekkenbreuk.

Vuillermoz (33) is zo’n tien weken buiten strijd en mist zo de Tour de France en heel wat najaarswedstrijden. De ervaren Fransman stond voor aanvang van de klimtijdrit van Disentis Sedrun naar Andermatt nog keurig negentiende in het algemeen klassement, op iets minder dan zes minuten van leider Richard Carapaz.

Het is niet de eerste keer dat Vuillermoz last heeft van fysiek ongemak. Zo was hij in 2019 een tijdje uit de roulatie met een spier-peesblessure en brak hij datzelfde jaar ook zijn knieschijf in de Tour. Begin dit jaar moest hij twee maanden rusten met een schouderblessure na een vervelende buiteling in Parijs-Nice.

Vuillermoz – in het verleden actief voor AG2R La Mondiale – gaat vandaag onder het mes, zo laat zijn werkgever Total Direct Energie weten via social media.