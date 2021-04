Bekkenbreuk voor James Whelan na valpartij in Ronde van het Baskenland

James Whelan zal een tijdje niet kunnen koersen. De 24-jarige Australiër van EF Education-Nippo heeft bij een valpartij in de Ronde van het Baskenland namelijk een bekkenbreuk opgelopen.

Whelan kwam al vroeg in tweede etappe naar Sestao ten val, maar wist de rit nog wel uit te rijden. Een dag later besloot hij echter niet meer te starten in de derde etappe richting de steile muur van Ermualde. Whelan liet vervolgens een CT-scan maken en nu blijkt de Australiër zijn bekken te hebben gebroken.

“Ik heb op dit moment veel pijn, maar het is nog pijnlijker dat ik de komende weken niet zal kunnen koersen”, schrijft Whelan op Instagram. “Soms is deze schitterende sport ook kei- en keihard. Het is nu tijd om te resetten en nieuwe doelen te stellen.” Whelan is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van de ploeg van manager Jonathan Vaughters.

Whelan, drie jaar geleden nog winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor beloften, begon zijn seizoen met een zesde plaats op het Australisch wegkampioenschap. Verder kwam hij nog in actie in de UAE Tour.