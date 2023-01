Bekijk hier de teampresentatie van SD Worx voor 2023

Video

Het wielerseizoen 2023 is voor een deel van het mannen- en het vrouwenpeloton al begonnen in de Tour Down Under, maar voor SD Worx is het nog even wachten. Voordat de Nederlandse ploeg begin februari van start in de UAE Tour, zal het zich vandaag presenteren aan het publiek. De livestream van de teampresentatie is live te zien, hier bij WielerFlits.

SD Worx gaat met vijftien rensters aan het seizoen beginnen en na het huidige veldritseizoen voegt de Luxemburgse Marie Schreiber zich daar nog bij. Bij het team zijn Demi Vollering en Lotte Kopecky, net als vorig jaar, de kopvrouwen. Daar is met Europees kampioene Lorena Wiebes de beste sprintster van het peloton bijgekomen. Zij komt over van Team DSM.

Naast Wiebes en Schreiber zijn Barbara Guarischi (Movistar), Mischa Bredewold en Femke Markus (beiden Parkhotel Valkenburg) de andere nieuwkomers binnen SD Worx. Daar tegenover stond het vertrek van Ashleigh Moolman naar AG Insurance-Soudal Quick-Step en Roxane Fournier naar het kleine St. Michel-Mavic-Auber 93.

Bekijk vanaf 16.30 uur de livestream van de teampresentatie van SD Worx: