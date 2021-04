BEAT speelt hoofdrol in Scheldeprijs: “Superdag voor de ploeg”

BEAT Cycling kleurde mee de finale van de Scheldeprijs. De Nederlandse continentale ploeg zat na de waaiers met drie man mee in de beslissende kopgroep van dertig man. Jan-Willem van Schip, Luuc Bugter en Piotr Havik overleefden het spel met de wind. “We waren erg sterk. Dit was een superdag voor BEAT”, blikt Havik terug.

Op het lokale circuit rond Schoten was wel duidelijk dat de winnaar in de kopgroep ging zitten. Sprintersploegen Deceuninck-Quick-Step en BORA-hansgrohe controleerden, terwijl ook Alpecin-Fenix meerdere helpers had voor Jasper Philipsen (die uiteindelijk won). Voor een late aanval waren alle ogen gericht op het drietal van BEAT.

“Dat was inderdaad de tactiek”, erkent Havik na afloop. “We wilden Luuc Bugter achterhouden om een treintje te kiezen voor de sprint, en dan zouden Jan-Willem van Schip en ik iets doen. Twee rondes voor het einde bespraken we het plan, dat we samen wilden aanvallen op twee kilometer van de meet. We moesten dan wel vooraan in de groep zitten. Jan-Willem deed eigenlijk een lead-out voor de aanval, maar na de bocht zakte hij wat weg.”

Van Schip vond dat het moment voor Havik om te demarreren. “Hij riep dat ik moest gaan, ook al was dat ons plan niet. Maar ik ging wel en dat bleek 300, 400 meter te vroeg omdat er nog te veel tegenwind stond. Eigenlijk kon Jan-Willem zijn geduld niet bewaren daar, maar dat was ook een stuk enthousiasme. Dat hebben we achteraf wel goed uitgesproken, hoor”, vertelt Havik.

‘De finetuning was er nog niet’

Nadat de demarrage van Havik werd gecounterd, viel het wel nog even stil. “Jan-Willem wilde toen voor zijn sprint gaan en niet voor nog een aanval. Op zich hadden we wel een goed plan, en ook al waren we teruggepakt, dan hadden de sprintersploegen wel drie of vier man opgerookt. En dat had dan weer beter geweest voor Luuc om top-10 te sprinten, als de groep op een lijn getrokken zou worden”, legt de Zuid-Hollander uit. Nu werden Van Schip, Bugter en Havik respectievelijk 15e, 17e en 18e.

Uiteindelijk overheerst wel de trots bij BEAT. “Dat het plan niet uitkomt, daar leren we veel van. Maar we waren erg sterk. Dit was een superdag voor BEAT. Met vijf man van BORA-hansgrohe en vier man van Deceuninck-Quick-Step moest het qua aanvallen echt komen van ons, maar de finetuning was er helaas niet. Het was ook pas mijn vierde koersdag, maar we hebben wel onze kans gepakt”, aldus Havik.

De eerstvolgende wedstrijd voor BEAT is half mei pas weer met het Circuit de Wallonie. De Bingoal Cycling Cup-wedstrijd staat gepland voor donderdag 13 mei.