BEAT presenteert Buckaroo als sponsor, weinig veranderingen in tenue

BEAT Cycling heeft in Buckaroo een nieuwe sponsor gevonden. Het bedrijf is gericht op de service rondom betalingen en gevestigd in Nederland en België. Buckaroo krijgt een prominente plek op het nieuwe tenue van BEAT, namelijk aan de zijkant.

“Met Buckaroo hebben we nu een partner aan boord waar veel kennis ligt op het vlak van subscriptions en e-commerce en waarmee we volgende stappen gaan zetten in onze ontwikkeling“, laat manager Geert Broekhuizen weten.

Daar sluit Lars Smit van het bedrijf zich bij aan. “BEAT bouwt aan de sportploeg van de toekomst en vergroot haar bereik door proposities aan te bieden die gestoeld zijn op e-commerce en subscription modellen. Hier ligt de kracht en directe verbinding met de strategie die Buckaroo zelf nastreeft.”

Tenue blijft nagenoeg hetzelfde

Naast de nieuwe samenwerking heeft de Nederlandse continentale ploeg ook haar tenue voor 2022 gepresenteerd. Dat verschilt weinig met het ontwerp van vorig seizoen, toen het golvende patroon met blauw, wit en zwart zijn intrede deed. Sponsor Buckaroo staat dus op de zijkant en op de schouders vinden we KOGA terug. Op de mouw zijn FFWD en Vredestein nieuw en op de achterkant van de broek staat het merk JustBuyYourCar, dat was afgelopen seizoen nog JustLease.

Gisteren maakte BEAT Cycling haar selectie voor 2022 compleet met het aantrekken van de Belgische mountainbiker Jens Schuermans.

foto: BEAT Cycling foto: BEAT Cycling foto: BEAT Cycling