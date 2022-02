BEAT Cycling met Matthijs Büchli in Le Samyn

BEAT Cycling heeft haar selectie voor Le Samyn op papier. Het Nederlandse continentale team start met onder meer voormalig baansprinter Matthijs Büchli in de Waalse kasseienkoers. Voor de olympisch kampioen op het onderdeel teamsprint wordt het zijn eerste Belgische UCI-koers op de weg.

Büchli wordt in Le Samyn bijgestaan door twee Belgen, namelijk Jente Boons en Jordy Bouts. De Nederlanders Sven Burger, Stijn Daemen, Bram Dissel en Vincent Hoppezak maken het zevental compleet.

De naam van rasaanvaller Jan-Willem van Schip ontbreekt in de selectie. De baanrenner, die onlangs met onder meer Taco van der Hoorn op trainingskamp was in Colombia, koos er eind vorig jaar voor om een lange pauze in te gelasten na een druk olympisch jaar. Naast Van Schip zal ook de Belgische mountainbiker Jens Schuermans, die half januari een contract tekende, niet rijden.

BEAT Cycling doet voor het tweede jaar op rij mee aan Le Samyn. Vorig jaar zat Van Schip mee in de vlucht en was Martijn Budding (30ste) de beste renner in de uitslag. Voor het conti-team is Le Samyn het begin van een drukke periode, die komend weekend verder gaat met de Visit Friesland Elfstedenrace.

Selectie BEAT Cycling voor Le Samyn 2022 (29 februari)

Jente Boons

Jordy Bouts

Matthijs Büchli

Sven Burger

Stijn Daemen

Bram Dissel

Vincent Hoppezak