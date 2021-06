BEAT Cycling klaar voor Dwars door het Hageland en Elfstedenronde

BEAT Cycling heeft de selecties op papier voor Dwars door het Hageland en de Elfstedenronde. De Nederlandse continentale rijdt komend weekend beide eendagskoersen en zet daarvoor alle beschikbare renners in. Alleen de geblesseerde Yves Coolen ontbreekt.

Alleen Sven Burger, Stefano Museeuw en Marten Kooistra staan zaterdag en zondag aan de start. In Dwars door het Hageland (1.Pro) krijgen zij bijval van Jordy Bouts, Martijn Budding, Piotr Havik en Jan-Willem van Schip. Laatstgenoemde werd vorig jaar nog 22ste in de klassieker over onverharde wegen. De afwezige Yves Coolen werd toen knap veertiende.

Zondag in de Elfstedenronde (UCI 1.1) maken Luuc Bugter, Yoeri Havik, Jules Hesters en Herman ten Kate hun opwachting. Voor de 29-jarige Ten Kate, de laatste jaren actief als amateur en ook community manager binnen BEAT, wordt het zijn debuut in een professionele wedstrijd. Onlangs debuteerde hij al voor BEAT in de kermiskoers van Ruddervoorde.

Volgende week staat BEAT Cycling ook aan de start van de Baloise Belgium Tour (9-13 juni). Daarna volgen de nationale kampioenschappen in Nederland en België.

Selectie BEAT Cycling voor Dwars door het Hageland 2021 (5 juni)

Jordy Bouts

Martijn Budding

Sven Burger

Piotr Havik

Marten Kooistra

Stefano Museeuw

Jan-Willem van Schip

Selectie BEAT Cycling voor de Elfstedenronde 2021 (6 juni)

Luuc Bugter

Sven Burger

Yoeri Havik

Jules Hesters

Marten Kooistra

Stefano Museeuw

Herman ten Kate