BEAT Cycling hoopt Nokere Koerse aan programma toe te voegen

Het wegprogramma van BEAT Cycling voor de maand maart begint steeds meer vorm te krijgen. De Nederlandse continentale ploeg dingt mee om een startplek in Nokere Koerse, de ProSeries-wedstrijd die op woensdag 17 maart verreden worden.

BEAT Cycling heeft al groen licht gekregen van de organisatoren van Le Samyn (dinsdag 2 maart), de GP Monseré (zondag 7 maart) en de Bredene Koksijde Classic (vrijdag 19 maart). “Daarnaast zijn we dus nog in de running voor Nokere Koerse. Dat zou mooi zijn, maar is nog niet zeker”, vertelt ploegmanager Geert Broekhuizen.

In aanloop naar de seizoensstart in Le Samyn belegt BEAT nog twee trainingskampen. Ook rijdt het team op 21 februari samen met fans de Challenge Baracchi, een koppeltijdrit van 150 kilometer. “We kijken erg uit naar het seizoen en hopen dat we kunnen gaan koersen in België”, aldus Broekhuizen. De Nederlandse openingskoersen, de Ster van Zwolle en de Dorpenomloop Rucphen, zijn al enige tijd gecanceld.

Valencia

Eind januari zou de ploeg van onder meer Jan-Willem van Schip, Piotr Havik en Stefano Museeuw de competitie al hervatten in de Clàssica Comunitat Valenciana (UCI 1.2). Vanwege een coronabesmetting van ploegleider Egon van Kessel werd die trip, met bijbehorend trainingskamp, geschrapt.

“Hij werd positieve getest op punt dat we naar Spanje zouden gaan, maar zijn tweede test was negatief. De oorzaak kunnen we daardoor moeilijk bepalen, maar hij is gezond en dat is het belangrijkste”, laat de ploeg weten over de 64-jarige ploegleider.