BEAT Cycling past voor GP Valencia en stage in Calpe na positieve coronatest

BEAT Cycling zal aankomend weekend niet deelnemen aan de Spaanse eendagskoers Clàssica Comunitat Valenciana (UCI 1.2). Ploegleider Egon van Kessel heeft positief getest op het coronavirus en de ploeg wil geen enkel risico nemen. Ook een geplande trainingsstage in Calpe gaat niet door.

Op donderdagochtend is Van Kessel voorafgaand aan het afreizen naar Spanje positief getest. Vanwege recent contact met andere stafleden heeft de ploeg besloten om de reis naar Spanje uit voorzorg te cancelen. ‘Egon voelt zich op dit moment gelukkig goed’, zo meldt BEAT Cycling.

‘We zouden volgende week ook een trainingskamp hebben met de wegploeg in Spanje, waar we in onze eigen bubbel zouden verblijven en trainen. Omdat we door het ontbreken van voldoende staf de veilige bubbel niet kunnen garanderen, hebben we besloten om ook het trainingskamp niet door te laten gaan’, klinkt het in een persbericht.

Voor teammanager Geert Broekhuizen telt vooral de gezondheid van Van Kessel en de rest van de ploeg: “Dit is het enige verantwoordelijke besluit in de huidige situatie om de gezondheid van onze renners en staf te bewaken. We blijven de gezondheid van alle betrokken stafleden en renners goed monitoren.”