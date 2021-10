BEAT-renner Yves Coolen (26) genoodzaakt te stoppen na zware valpartij

Yves Coolen moet noodgedwongen stoppen met wielrennen. De 26-jarige Belg van BEAT Cycling kwam in mei zwaar ten val in de kermiskoers van Ruddervoorde, maar de blessures die hij daar opliep zorgen ervoor dat hij een punt achter zijn carrière moet zetten.

Coolen liep een hersenschudding, zes botbreuken – in onder andere zijn sleutelbeen schouderblad en ruggenwervels – en uitval van de plexus brachialis, de zenuwen in de schouder, op. Hij werd meteen geopereerd aan zijn verwondingen, maar wist meteen dat een lange revalidatie wachtte. Er volgde zelfs een extra ingreep. “De rug, die zeer kritiek was voor verlamming, hebben ze perfect kunnen herstellen en die gaat ook gewoon 100% herstellen zoals voorheen”, zei Coolen begin juni nog tegen WielerFlits.

Uiteindelijk duurde het herstel alsmaar langer vanwege zijn schouderblessure. BEAT Cycling hoopte Coolen nog in te kunnen zetten dit najaar, maar dat kwam er niet van. De Nederlandse continentale ploeg gaf de Belg meer tijd om te herstellen, maar zijn rentree in het peloton komt er dus niet meer. Na drie seizoenen bij BEAT zit zijn loopbaan erop.

‘Het risico bij een val is gewoon te groot’

“De artsen hebben mij altijd verteld dat het wel goed zal komen, maar ze kunnen hier geen precieze datum aan vast hangen. Volledig herstel qua kracht is wel uitgesloten, maar niet zo erg dat ik daar last van zou ondervinden in het dagelijkse leven of het wielrennen”, vertelt hij. “Fysiek zal alles wel weer terug gaan naar 100%, maar dat zal pas zijn rond het einde van de zomer of begin van het najaar 2022.”

Ondanks dat de kans bestaat dat hij volledig herstelt, kreeg hij geen goedkeuring van de arts om weer te fietsen in wedstrijdverband. “Nu ben ik qua spierkracht weer in orde om te koersen, maar het risico bij een eventuele val is gewoon te groot. Spieren werken toch als een soort schokdempers en als ik nu in het voorjaar zou vallen op mijn schouder, zou alles kapot gaan. Schouderkop, sleutelbeen, schouderblad of misschien wel weer die zenuwen. Dat risico is het gewoon niet waard, want een val op de schouder is best reëel in de koers”, zegt Coolen.

‘De druk is er nu af’

“Ik blijf sowieso fietsen in mijn vrije tijd, maar het koersen ga ik aan mij voorbij laten gaan. Vooral het ‘moeten fietsen’ gaat er nu tussen uit. Ik hoef het niet meer te benaderen via alle cijfertjes. De druk is er nu af”, aldus de coureur uit Turnhout, die eind 2018 de overstap maakte van clubteam Home Solutions naar BEAT. Coolen wist vorig seizoen nog de Omloop van Valkenswaard in de Topcompetitie te winnen.