BEAT Cycling doet aanvraag voor Scheldeprijs

BEAT Cycling hoopt op woensdag 7 april aan de start te staan van de Scheldeprijs. De Nederlandse continentale ploeg heeft een aanvraag gedaan bij de organisatie van de Vlaamse voorjaarskoers.

De Scheldeprijs behoort tot de UCI ProSeries, en omdat BEAT een speciale licentie bezit, mag het als continentaal team een aanvraag doen om in die profkoersen te starten. “Het zou heel mooi zijn als we er mogen starten, maar de concurrentie is stevig. Veel WorldTour-ploegen en ProTeams willen er ook starten”, geeft teammanager Geert Broekhuizen aan.

Vorig jaar had BEAT, met onder meer Jan-Willem van Schip in de gelederen, al de bevestiging dat het mocht starten in de Scheldeprijs. De sprinterskoers rond Antwerpen en Schoten werd uiteindelijk vanwege de coronacrisis verplaatst naar het najaar en toen was er geen plek meer voor de Nederlandse ploeg.

Dinsdag begon BEAT in Le Samyn aan het seizoen. Nu volgen de GP Monseré (7 maart) en de Bredene Koksijde Classic (19 maart). Voorlopig is de planning voor april redelijk leeg, maar daar komt mogelijk de Scheldeprijs (7 april) bij. Ook de Griekse Ronde van Rhodos (8-11 april) en de Ronde van Turkije (11-18 april) hebben een aanvraag van BEAT binnengekregen.