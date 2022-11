B&B-renner Mozzato maakt zich niet druk: “In het slechtste geval blijft alles bij het oude”

B&B Hotels-KTM leek voor 2023 een flinke financiële injectie te krijgen, maar de laatste tijd is er veel onzekerheid over de toekomst van de ploeg. Het team wacht nog steeds op de toezegging van sponsoren. Luca Mozzato, sinds 2020 sprinter bij het Franse team, voelt echter geen stress, vertelt hij in gesprek met Tuttobiciweb.

“Ik weet niet veel meer dan wat de media vertellen, maar ik denk dat het vooral draait om wat het budget van het team zal zijn”, aldus de 24-jarige Italiaan, die nog tot eind 2025 onder contract staat bij de ploeg van Jérôme Pineau. “In het slechtste scenario blijft het team zoals het dit jaar was, en voor mij zou dat prima zijn. Op dit moment heb ik geen reden om me zorgen te maken.”

Mozzato lijkt dus zeker van zijn plekje bij B&B Hotels-KTM, maar de toekomst van Mark Cavendish, Maximiliano Richeze, Cees Bol, Ramon Sinkeldam, Nick Schultz en Stephen Williams is minder duidelijk. Alle zes hebben een contract getekend bij de Franse ploeg voor 2023. Tijdens een grote persconferentie op 26 oktober leek dat naar buiten te zullen komen, maar de presentatie werd op het laatste moment afgeblazen.

Eerder ontbrak de naam van B&B Hotels-KTM al bij de aanvragen voor ProTeam- en WorldTour-licenties. Daarover deelde de ploeg mee dat ze er druk mee bezig zijn; de deadline van de UCI om de documenten daarvoor aan te leveren, ligt op dinsdag 15 november. In de wandelgangen circuleert een gerucht dat Pineau per abuis een Continental-licentie had aangevraagd in plaats van een ProTeam-licentie en dat zijn ploeg daarom ontbrak bij de eerste aanmeldingen.