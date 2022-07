B&B Hotels-KTM wordt volgend jaar Carrefour-B&B Hotels en trekt budget fors op

De Franse warenhuisketen Carrefour wordt vanaf 2023 eerste naamsponsor van het huidige B&B Hotels-KTM. Daarmee zal ook een forse budgetverhoging gepaard gaan. In de marge van de Tour de France vernam WielerFlits dat het team van manager Jérôme Pineau straks op een budget tussen de 15 en 20 miljoen euro kan rekenen.

B&B Hotels-KTM maakte in 2018 haar debuut in het profpeloton als Vital Concept. Een jaartje later stapte ook de hotelketen B&B Hotels in. Toen als tweede naamsponsor, vanaf 2020 als hoofdsponsor. Volgend jaar zal die rol dus vertolkt worden door warenhuisketen Carrefour. Dat werd ons door meerdere bronnen bevestigd.

Met het aantrekken van Carrefour – eerder jarenlang sponsor van de bolletjestrui in de Tour – is ook een forse financiële injectie gemoeid, meer dan een verdubbeling zelfs. Naar verluidt zal het over een budget tussen de 15 en 20 miljoen beschikken. B&B Hotels-KTM gaat al sinds zijn ontstaan als ProTeam door het leven, maar qua budget zou de ploeg in 2023 zelfs een middenmotor tussen de WorldTeams zijn.

De ploeg zou volgens onze informatie ook afscheid nemen van fietsenfabrikant KTM. Op welke fietsen de renners volgend jaar gaan rijden, is ons niet bekend. Wel dat intussen jacht wordt gemaakt op een aantal toprenners om de kern stevig te versterken. Niet evident als ProTeam, al mag wel uitgegaan worden van startrecht in de Tour de France.

Onder meer renners als Mark Cavendish, Dylan Teuns, Michael Matthews en Alexis Vuillermoz zouden op het verlanglijstje staan, maar daar kregen we zelf tot op heden nergens bevestiging van. Voorlopig heeft het team voor 2023 nog maar 15 renners onder contract. Onder hen rasaanvallers Franck Bonnamour en Alexis Gougeard, mountainbiker Victor Koretzky en sprinter Jérémy Leroq. Oudgediende Pierre Rolland heeft bij de Franse equipe een aflopend contract in 2022.