B&B Hotels-KTM en Uno-X ontvangen wildcards voor Omloop Het Nieuwsblad

B&B Hotels-KTM en Uno-X komen met een wildcard aan de start van Omloop Het Nieuwsblad. De organisatie van de Belgische WorldTour-koers maakte vanochtend de lijst met deelnemende teams bekend.

B&B Hotels-KTM en Uno-X zijn niet de enige ProTeams met een wildcard aan het vertrek, ook de Belgische ploegen Bingoal Pauwels Sauces WB en Sport Vlaanderen-Baloise konden rekenen op een uitnodiging. Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic en TotalEnergies waren als beste ProTeams in 2021 verzekerd van een startbewijs. Verder verschijnen alle achttien WorldTeams aan de start.

Omloop Het Nieuwsblad staat voor 26 februari op de kalender.

Here are the teams that will take part in the opening classic 😍 #OHN22 #OHNmen pic.twitter.com/3Qa7VI8696

— OmloopHetNieuwsblad (@OmloopHNB) January 25, 2022