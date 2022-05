Bauke Mollema ziet ploegmaat Ciccone winnen: “Wat een geweldige Giro!”

Bauke Mollema zat in de bergrit naar Cogne mee in de omvangrijke vroege vlucht, maar de 35-jarige Nederlander van Trek-Segafredo kwam in het stuk amper voor. Mollema eindigde als achtste, maar zijn ploeggenoot Giulio Ciccone bleek veruit de sterkste en schreef de etappe op zijn naam. “Dit is echt geweldig”, jubelt de Nederlander na afloop bij Eurosport.

“Ons doel was om hier een rit te winnen”, legt Mollema uit. “Zeker na het verliezen van de roze trui van Juan Pedro López zaterdag. Maar dit is nu al een geweldige Giro, tien dagen roze trui en nu een ritzege! We zijn hier echt heel erg blij mee. Giulio en ik wilden allebei meezitten vandaag. Ik voelde me aan het begin echter niet heel erg goed en moest lossen aan de voet van de tweede klim.”

Mollema bleef zijn eigen tempo onderhouden en raapte zo stuk voor stuk renners op die zich opbliezen. “Op mijn eigen tempo kwam ik in het achtervolgende groepje achter de leiders in de koers. Maar Ciccone was heel sterk, hij heeft een geweldige prestatie geleverd vandaag. De sfeer is heel erg goed in de ploeg en we hebben nog een week te gaan. Wie weet wat er nog komt”, klinkt de Nederlander ambitieus.