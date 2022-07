Bauke Mollema wil in de vlucht zitten: “Zou wel eens een leuke dag kunnen worden”

Video

Bauke Mollema kijkt uit naar de veertiende etappe van de Tour de France. De Nederlander van Trek-Segafredo ziet mogelijkheden in de rit naar Mende. “Ik wil in de ontsnapping van de dag zitten ja, deze etappe moet me zeker liggen.”

“Ik ben sowieso gemotiveerd vandaag. Het is een mooi parcours, dit moet me goed liggen”, vertelde Mollema aan WielerFlits voor de start. “De warmte? Ik houd daar eigenlijk wel van, thuis train ik ook vaak in deze temperaturen.”

Echt dicht bij de overwinning komen, is nog niet gelukt voor de Nederlander deze Ronde van Frankrijk. Vandaag heeft hij wel het plan om in de ontsnapping van de dag te komen. “Het zou wel eens een leuke dag kunnen worden. De slotklim ligt me ook veel beter dan klimmen van dertig minuten of meer.”

“De slotklim naar Mende heb ik al een aantal keer gedaan, die is echt lastig en steil. Het zou dus wel eens een tactisch spel kunnen worden. Ik denk niet dat iedereen gaat wachten tot de laatste klim om aan te vallen.”