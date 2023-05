Bauke Mollema voor rit acht in Giro: “Benen zijn nog niet denderend”

Bauke Mollema is een van de favorieten voor de ritzege tijdens dag acht in de Giro d’Italia. De Nederlander van Trek-Segafredo sprak op voorhand echter over ‘nog geen denderende benen’. “Op papier is het wel een mooie overgangsrit voor de vluchters.”

“Vrijdag stond ik nog redelijk kort in het klassement, dus denk ik niet dat ik ruimte had gekregen. Nu staat iedereen van ons mooi op achterstand”, vertelde Mollema aan Eurosport voor de start. “Op papier is het een mooie overgangsrit en is er een grote kans dat de vluchters voorop blijven. Als ik de benen heb mag ik mee, maar dat is nog even afwachten.”

Mollema zat deze Ronde van Italië nog niet mee in de vroege vlucht. Hoe zit het dan met zijn benen? “Die waren gisteren niet zo denderend, maar ik heb ook wel nog niet geforceerd. We gaan het zien vandaag.”

