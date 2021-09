Bauke Mollema tweede in Luxemburg: “Het ging beter dan verwacht”

Bauke Mollema verraste zichzelf een beetje met een tweede plaats in de openingsetappe van de Ronde van Luxemburg. De renner van Trek-Segafredo moest in Luxemburg-Stad alleen João Almeida laten voorgaan. “Eigenlijk voelde ik me helemaal niet zo goed”, vertelde Mollema na afloop van de etappe.

Mollema, die zondag nog meedeed aan het EK wielrennen in Trento, stond zeker niet okselfris aan de start. “Ik denk dat ik de inspanningen van het EK en de reisdag nog in mijn benen voelde. Ik slaagde er uiteindelijk in om mezelf wat afzijdig te houden. Ik denk dat we blij kunnen zijn met hoe de etappe is verlopen. Het was onze bedoeling om de boel te controleren, om zo de ontsnapping in toom te houden.”

“Dat was belangrijk met oog op het klassement en voor de ritzege. Alex (Kirsch, red.) heeft bijna de hele wedstrijd goed werk geleverd. We namen onze verantwoordelijkheid, omdat we wel zagen dat de kopgroep erg sterk reed. Met een voorsprong van drie minuten was het verstandig om ons deel van het werk te doen. Het is tijdens dit soort korte etappes belangrijk om de situatie goed onder controle te houden”, aldus Mollema.

Op waarde geklopt

In de finale moest Mollema het min of meer in zijn eentje opknappen. “Vincenzo (Nibali, red.) en Mattias (Skjelmose, red.) zaten ook nog in de groep, maar hadden allebei geen geweldig gevoel. In de laatste twintig kilometer besloot ik op te schuiven, aangezien de weg glad was en er veel bochten waren.” En over de sprint: “Ik kwam goed uit de laatste bocht en ik wilde mijn sprint lanceren met nog 200 meter te gaan, maar Almeida wist me snel te remonteren.”

“Ik kon niet veel anders doen. Ik ben best wel blij en tevreden met mijn prestatie, aangezien het pas de eerste dag is in deze Ronde van Luxemburg. Ik kijk nu uit naar de volgende dagen.”