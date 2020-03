Bauke Mollema: “Twee weken niet meer naar buiten” woensdag 18 maart 2020 om 10:00

Bauke Mollema is een van de vele wielrenners die momenteel vanwege de coronacrisis beperkt wordt in zijn uitoefenen van zijn beroep. Mollema is woonachtig in Monaco, maar werkt de meeste van zijn trainingen af in Frankrijk. Daar geldt momenteel een lockdown en is het verboden om buiten op de openbare weg te fietsen. Voor profrenners is geen uitzondering gemaakt.

“Nou, dat wordt twee weken niet meer naar buiten”, reageert Mollema tegenover De Telegraaf. “We mogen hier nog wel met de fiets op straat, maar daar heb je weinig aan. Dit land is veel te klein om een lekkere rit te maken”, stelt hij vast.

Mollema – die vorige week nog 30 uur in de bergen trainde – is van plan een rustperiode in te bouwen. “Of misschien kan ik beter het vliegtuig naar Nederland nemen, want daar mag je nog wel buiten fietsen.”