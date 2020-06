Bauke Mollema start in Ronde van Lombardije maandag 29 juni 2020 om 15:43

Bauke Mollema staat op 15 augustus als titelverdediger aan de start van de Ronde van Lombardije. De Nederlandse kopman van Trek-Segafredo twijfelde nog of de Italiaanse klassieker wel in zijn programma paste, maar ploegleider Steven de Jongh bevestigt dat Mollema in Il Lombardia start.

“De Ronde van Lombardije ligt lastig op de kalender voor Bauke, maar hij gaat meedoen”, aldus De Jongh in gesprek met Bureau Sport. Mollema hervat zijn seizoen begin augustus als het goed is in de Tour de l’Ain (7-9 augustus). Door Lombardije te rijden zal hij het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus) moeten missen. “Hij heeft de lockdown goed doorstaan, dus hij zal er wel staan.”

De Jongh zal Mollema ook begeleiden in de Tour de France, waar de Groninger de kopman is samen met Richie Porte. “De Tour wordt dit jaar heel onvoorspelbaar”, verwacht de ploegleider. “Met zo’n korte periode ervoor gaan we toch verrassingen zien. Ik vind het moeilijk om een naam te zeggen voor de eindzege, maar laat ik dan Bauke maar noemen. Hij is een steengoed renner. En als hij aanvallend rijdt en het wordt onvoorspelbaar, waarom niet?”

‘Houd mijn hart vast voor Strade Bianche’

Net als veel wielerliefhebbers kijkt De Jongh uit naar de hervatting van de koers. “Ik denk dat we een heel leuk wielerseizoen gaan zien, want veel renners hebben nog geen contract en die moeten zich bewijzen. Iedereen is super gemotiveerd om weer te gaan koersen. Ik houd mijn hart een beetje vast voor Strade Bianche, dat is de eerste WorldTour-koers, dan sturen ze die mannen meteen het gravel in. Dan hebben we weer een paar renners op non-actief”, grapt hij.