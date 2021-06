Bauke Mollema sluit algemeen klassement niet uit

Trek-Segafredo gaat deze Tour de France vol voor ritzeges. Mads Pedersen en Jasper Stuyven zijn er voor de sprints, Vincenzo Nibali en Bauke Mollema mikken op de heuvel- en bergritten. Maar als Mollema na een paar etappes hoog in het algemeen klassement staat, sluit hij niet uit dat hij alsnog voor de gele trui gaat. Dat vertelde hij op de digitale persconferentie van zijn ploeg.

“Het is eerst afwachten hoe goed de vorm is”, zegt Mollema. Sinds de Giro d’Italia (8-30 mei), waar hij ook op ritzeges mikte, heeft hij niet meer gekoerst. “Na de Giro was het vooral zaak zo goed mogelijk te herstellen en op te bouwen naar de Tour. Veel tijd om heel specifiek te trainen was er niet. Ik heb voornamelijk basistrainingen afgewerkt zonder extreem hoge intensiteit. De laatste tien dagen voel ik mij echt weer goed.

“Mijn ambities hangen echt af van de benen. De eerste twee etappes passen mij goed en ik kijk ook naar de individuele tijdrit (op de vijfde dag, red.) uit. In de Tour kan altijd zoveel gebeuren. Zeker met die heuvelritten en vlakke dagen, waar de wind een beslissende rol kan spelen. Ik ben niet van plan om met opzet tien minuten te verliezen.”

Gecompliceerde breuk

Vorig jaar moest de inmiddels 34-jarige renner de Tour voortijdig verlaten met een gecompliceerde polsbreuk. In de dertiende etappe raakte hij betrokken bij een grote valpartij. Zijn seizoen was ten einde.

“Dat was een enorme teleurstelling. Ik voelde me tot die dag heel goed. Een wedstrijd verlaten is nooit leuk en zeker niet in de Tour”, blikt Mollema terug. “De gecompliceerde polsbreuk was een van de slechtste blessures die ik heb gehad in mijn carrière. Gelukkig mocht ik vrij snel weer buiten fietsen en had ik daarna een lange winter de tijd om volledig te herstellen. Toen de rest van het peloton de Giro en Vuelta reed, was ik weer aan het trainen. Maar die blessure is geweest. Ik denk er niet meer aan. Dit is een nieuw jaar met nieuwe kansen.”