Bauke Mollema over Olympische Spelen: “Een belangrijk doel” zondag 29 december 2019 om 14:54

Bauke Mollema wist dit jaar de grootste zege uit zijn carrière te boeken met de Ronde van Lombardije, maar de renner van Trek-Segafredo kijkt nu weer vooruit naar 2020. Het belooft een belangrijk jaar te worden met de Olympische Spelen in Tokio. “Ik wil er goed voor de dag komen”, zo vertelt Mollema aan RTV Noord.

De 33-jarige Mollema is net terug van een lange stage op het Italiaanse eiland Sicilië. De ervaren ronderenner werkte samen met zijn ploeggenoten van Trek-Segafredo de nodige kilometers af met het oog op 2020. “We hadden goed weer en we trainden op prima wegen. Het gaat hier niet extreem veel bergop, maar er waren wel een paar goede beklimmingen van maximaal twintig minuten.”

De belangrijkste conclusie: Mollema heeft goed kunnen trainen voor het nieuwe wielerseizoen. Het belooft een druk jaar te worden voor de Groninger, met de Ardennenklassiekers, Tour de France, Olympische Spelen, de Vuelta a España en de wereldkampioenschappen in het Zwitserse Martigny. “Het ging dit jaar supergoed in de klassiekers. Ik wil me dan ook meer richten op de eendagskoersen.”

“Ik wil mijn voorjaar echt afstemmen op de klimklassiekers. Mijn zege in Lombardije geeft vertrouwen voor komend jaar. Ik wil ook goed voor de dag komen tijdens de Olympische Spelen en het WK. Zeker de Spelen zijn een belangrijk doel”, aldus Mollema, die ook wel oren heeft naar het Europees kampioenschap in het Italiaanse Trento. “Ik ben blij dat alle kampioenschappen op zware parcoursen worden verreden.”