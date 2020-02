Bauke Mollema over Algarve: “Kan niet wachten om weer te beginnen” vrijdag 14 februari 2020 om 11:32

Bauke Mollema heeft dit seizoen nog geen wedstrijden gereden, maar de renner van Trek-Segafredo staat binnenkort aan de start van de Volta ao Algarve. “Ik kan niet wachten om weer een rugnummer op te spelden”, zo laat de Nederlander weten in een perscommuniqué van zijn Amerikaanse werkgever.

Mollema verbleef de afgelopen periode op het Spaanse eiland Tenerife, om twee weken te trainen op de bekende vulkaan El Teide. “Ik heb een uitstekende winter gehad, zonder tegenslagen en problemen. Ik kende een geweldig maar ook zwaar einde van 2019, maar ik ben inmiddels volledig hersteld”, zo vertelt de winnaar van de meest recente editie van de Ronde van Lombardije.

“We hebben besloten om het seizoen wat later te beginnen. Ik heb me nu flink kunnen voorbereiden middels een trainingskamp op de Teide”, aldus Mollema, die tevreden kijkt naar het parcours van de komende Ronde van Algarve. “De twee aankomsten bergop zijn behoorlijk explosief en de tijdrit voert over geaccidenteerd terrein. Het is een goede test en ik wil graag goed presteren.”

Mollema reed één keer eerder de Portugese rittenkoers. In 2018 eindigde hij met een vierde plaats net naast het podium. Zijn ploeg Trek-Segafredo rekent verder nog op de gebroeders Vincenzo en Antonio Nibali, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Koen de Kort en Ryan Mullen. Ploegleider Steven de Jongh zakt met vertrouwen af naar Portugal.

‘Interessante test’

“We staan met een sterke ploeg aan de start. We gaan met Stuyven en Theuns voor de sprintetappes, terwijl Mollema en Nibali erg gemotiveerd zijn. We kunnen mikken op een top-5 in het eindklassement. En misschien zit er nog wel meer in.” Voor de oudste en meest succesvolle Nibali is het ook zijn eerste koers van 2020.

“De eindzege zal moeilijk worden, maar het is wel een interessante test. Het grote doel is de Giro d’Italia. Het is ideaal om het seizoen te beginnen in de Volta ao Algarve”, aldus Nibali.

Selectie Trek-Segafredo voor Volta ao Algarve (19-23 februari)

Koen de Kort

Bauke Mollema

Ryan Mullen

Antonio Nibali

Vincenzo Nibali

Jasper Stuyven

Edward Theuns