Bauke Mollema: “Niet gedacht dat Pogacar zo vroeg zou openen”

Bauke Mollema eindigde in het verleden al enkele keren in de top-10 van de Amstel Gold Race, maar kwam vandaag niet verder dan de 29ste plaats. “Ik had vandaag echt die explosiviteit niet, dat merkte ik wel op de klimmetjes”, keek hij na afloop met de NOS terug op zijn optreden.

Mollema sprak enkele minuten na de finish van een ‘erg zware’ koers. “Dat kwam vooral door het weer. Het was vandaag echt superkoud. De Amstel Gold Race is ook niet echt een koers waar je nog even een jasje haalt bij de ploegleiderswagen. Dit heeft er wel echt ingehakt. Ik denk dat iedereen het wel voelde in de benen.”

“UAE begon al vroeg een straf tempo te rijden. De eerste honderd kilometer waren daardoor behoorlijk lastig en in de finale ontploft het volledig. Het was een bijzondere koers. Ik had niet gedacht dat Pogačar de koers al zo vroeg zou openen. Het was toen nog zo’n tachtig kilometer tot de finish. Ik zat op dat moment te ver, maar had ook gewoon de benen niet om vandaag wat moois te doen.”

De ervaren Nederlander van Trek-Segafredo zoekt kortom niet naar excuses. “Ik had vandaag gewoon niet de explosiviteit op de klimmetjes. Ik moest telkens voor mijn eigen tempo kiezen, maar herstelde vervolgens wel weer goed. Richting het einde ging het wel steeds beter, maar ik had zeker geen topbenen.”