Bauke Mollema na vijfde plek: “Gevoel is goed” maandag 3 augustus 2020 om 19:46

In de Route d’Occitanie kreeg een groot gedeelte van het peloton vandaag voor het eerst sinds de herstart weer eens een serieuze bergrit voorgeschoteld. Onder hen Bauke Mollema, die op Col de Beyrède naar een vijfde plaats reed. De renner van Trek-Segafredo was daarmee de best geklasseerde Nederlander.

Met de Fransman Julien Bernard had Mollema vandaag een ploeggenoot in de vlucht van de dag. “Julien reed sterk in de ontsnapping, maar Ineos gaf de vluchters weinig ruimte. Uiteindelijk zou het bepaald worden op de tien kilometer lange slotklim,” kijkt Mollema terug.

“Ik voelde mij vandaag goed. Na een lang trainingsblok en een hoogtestage met de ploeg is dat een fijn gevoel. Ik ben blij dat ik vandaag weer eens goed heb kunnen koersen.”

Met nog één dag te gaan staat Mollema vijfde in het klassement, op 1 minuut en 15 seconden van de nieuwe leiders Egan Bernal. Morgen wordt de Route d’Occitanie afgesloten met 195 kilometer lange een rit over een golvend parcours naar Rocamadour.

Na de Route d’Occitanie staan voor Mollema deelnames aan de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (6 augustus) en de Tour de l’Ain (7-9 augustus). Op zaterdag 15 augustus rijdt hij de Ronde van Lombardije. Twee weken later volgt de Tour de France.