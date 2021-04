Bauke Mollema na herstart in GP Miguel Indurain: “Miste net een beetje kracht”

Een maand en een hoogtestage na zijn tweede plaats in de GP Industria e Artigianato maakte Bauke Mollema zaterdag weer een herstart in de GP Miguel Indurain. De 34-jarige Nederlander eindigde als zevende: “Ik miste net een beetje kracht op de laatste steile klim.”

“Ik probeerde wel te volgen, maar het gevoel was anders dan normaal”, gaat hij verder. “Gek vind ik dat overigens niet, hoor. Ik ben pas twee dagen terug van hoogtestage.”

Voor Mollema was het de eerste keer dat hij reed in deze wedstrijd. “Ik vond het een mooie eendaagse”, eindigt hij. “Zeventig kilometer op en neer met een strak tempo en veel aanvallen maakten het erg zwaar, maar ik denk dat het een goede wedstrijd was om te beginnen.”

Maandag staat de renner van Trek-Segafredo aan de start van de Ronde van het Baskenland, waarna Mollema via de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik toewerkt naar de Giro d’Italia.