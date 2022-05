Bauke Mollema: “Mooie ontsnapping met zo veel Nederlanders”

Bauke Mollema haalde in Potenza zijn eerste podiumplaats van deze Giro d’Italia binnen. In de eindsprint met een kleine kopgroep moest de Nederlandse klimmer van Trek-Segafredo alleen landgenoot Koen Bouwman voor zich dulden.

De openingsfase van de zevende etappe was zwaar: het tempo van het peloton lag hoog en het duurde meer dan zeventig kilometer vooraleer de vlucht van de dag tot stand kwam. “Het was superzwaar. Het begon al bij de start en het ging vervolgens zestig, zeventig kilometer volgas. Daarna kwamen we met zeven man in de ontsnapping. Ik reed niet te hard mee, omdat we in het peloton ook reden om de roze trui te verdedigen. Uiteindelijk was het voor ons een goede situatie. Ik voelde me goed maar ik wist dat Bouwman snel was. Het was niet mogelijk om hem te kloppen in de sprint, maar ik heb wel alles gegeven.”

Mollema en Bouwman waren niet de enige Nederlanders in de kopgroep, want ook Tom Dumoulin zat erbij. Aanvankelijk maakte ook Wout Poels nog deel uit van de vlucht. “Het was een mooie ontsnapping met zo veel Nederlanders. We kennen elkaar erg goed. Het was leuk om met deze jongens van voren te zitten, maar het is jammer dat ik het niet kon afronden”, aldus Mollema.