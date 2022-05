Bauke Mollema: “Misschien dit weekend of volgende week nog eens proberen”

Opnieuw veel Nederlanders in de vlucht van de dag in de Giro d’Italia 2022. Onder meer Bauke Mollema zat mee. Na zijn tweede plek van afgelopen vrijdag in Potenza, werd hij donderdag vierde in Genua. “We waren opnieuw met veel landgenoten, dat communiceert wel zo lekker”, lacht de 35-jarige renner van Trek-Segafredo hardop.

“Het was in ieder geval weer een mooi groepje”, gaat hij verder. “Ik had wel gedacht dat er na de tussensprint een groep zou wegrijden, want we hadden in het routeboek gezien dat het daarna vrij technisch was met een aantal bochten. Daar ging het ook op een lint, ze trokken er vol door. Dan moet je goed opletten. Bij een grote ontsnapping van twintig tot 25 renners, mocht ik meespringen. En dus deed ik dat, dat ging goed”, kijkt hij terug op de rit.

Mollema werd best of the rest, omdat ritwinnaar Stefano Oldani, Lorenzo Rota en Gijs Leemreize buitenschot bleven. “In de vallei tussen de laatste en voorlaatste klim was het niet aan mij om het gat op hen dicht te rijden. Ik zat maar alleen, terwijl er andere ploegen meer renners mee hadden. Anderszijds hadden een aantal van die teams ook iemand van voren. Het is jammer dat die drie voorop blijven, maar het was wel weer een goede dag voor mij.”

“Of ik het zaterdag weer probeer? Dat ligt eraan of we vrijdag de roze trui van Juan Pedro López kunnen behouden”, legt Mollema uit. “Zaterdag is dat alvast heel moeilijk in die rit naar Turijn. Ik ga morgen in ieder geval niet te gek doen en zorgen dat ik goed kan herstellen. Misschien dat ik het dan dit weekend en anders volgende week nog een keer probeer.”

Monument Wouter Weylandt

Het was een bijzondere dag voor het Giro-peloton, omdat voor het eerst sinds 9 mei 2011 de Passo del Bocco op het programma stond. In de afdaling van die klim kwam Wouter Weylandt destijds fataal ten val. “Ik was er niet echt mee bezig, eerlijk gezegd”, vertelt Mollema. “Je weet het wel, maar toch. Plots zag ik in die afdaling wat fotografen en daarna ook het monument. Toen kreeg ik toch kippenvel, het besef dat Wouter daar is overleden. Dat was wel even een momentje. Ik kreeg een raar gevoel in mijn lichaam, het doet toch wat met je.”