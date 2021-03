Bauke Mollema kent zijn ploeggenoten voor Strade Bianche

Bauke Mollema zal aanstaande zaterdag deelnemen aan Strade Bianche. De 34-jarige klimmer van Trek-Segafredo won dit seizoen al twee wedstrijden en was afgelopen woensdag nog de sterkste in de Trofeo Laigueglia.

Mollema is uitstekend aan het nieuwe wielerseizoen begonnen. In de Ster van Bessèges moest de Nederlander nog even warmdraaien, maar in de Tour de La Provence wist hij al naar een top 10-notering in het eindklassement te fietsen. In de Tour des Alpes Maritimes et du Var deed hij er nog een schepje bovenop met ritwinst en een derde plek in de eindstand.

In de Trofeo Laigueglia wist Mollema de goede lijn door te trekken, door een solo van zestien kilometer met verve af te ronden. In de Strade Bianche mag de ervaren renner het opnieuw proberen. Het is voor Mollema overigens niet de eerste keer dat hij zal deelnemen aan de wedstrijd over onverharde wegen. Zo kwam hij twee jaar geleden als 76ste over de streep in Siena.

Trek-Segafredo heeft met Gianluca Brambilla nog een man-in-vorm geselecteerd voor aankomende zaterdag. De explosieve Italiaan, eerder dit jaar al winnaar van de Tour du Var, werd vijf jaar geleden nog knap derde in Strade Bianche. Ook Nicola Conci, Antonio Nibali, de beloftevolle Amerikaan Quinn Simmons, Toms Skujiņš en Amanuel Ghebreigzabhier zijn van de partij.

Selectie Trek-Segafredo voor Strade Bianche (6 maart)

Gianluca Brambilla

Nicola Conci

Amanuel Ghebreigzabhier

Bauke Mollema

Antonio Nibali

Quinn Simmons

Toms Skujiņš