Bauke Mollema: “In het tweede deel kwam ik wat kracht tekort”

Na Mathieu van der Poel en Steven Kruijswijk was Bauke Mollema vandaag de derde Nederlander in de uitslag van de eerste tijdrit van de Tour de France. De kopman van Trek-Segafredo zette in Laval de 25e tijd op de klokken.

“Het is vrij lang geleden dat ik voor het laatst zo’n lange tijdrit volle bak heb gereden”, zei Mollema naderhand via zijn ploeg. De Nederlander reed een goede eerste tussentijd, maar zakte daarna wat terug in de tabellen. “Ik denk dat de start echt goed was en in het tweede deel miste ik denk ik wat kracht op sommige gedeeltes. Tot aan de finish kon ik een vrij goed tempo aanhouden.”

“Het was een oké tijdrit, zou ik zeggen”, ging hij verder. “Ik pakte tijd op een aantal pure klimmers, maar ik verloor ook wat tijd op andere jongens. Maar ik denk dat dit mijn plek was vandaag.”