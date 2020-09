Bauke Mollema: “Ik zag meteen dat het niet goed was” zaterdag 12 september 2020 om 14:35

Voor Bauke Mollema was de Tour de France gisteren plots voorbij. De renner van Trek-Segafredo kwam onderweg naar Puy Mary ten val en liep daarbij breuken op in zijn pols en onderarm. Zijn seizoen zit erop.

Inmiddels is Mollema succesvol geopereerd. “Ik heb me wel eens beter gevoeld”, reageert hij tegen de NOS . “Ik lig nog in het ziekenhuis, al valt het met de pijn wel mee. Gelukkig kon ik meteen geopereerd worden en kan ik vanmiddag naar huis.”

“Het is ontzettend balen natuurlijk”, gaat hij verder. “Binnen twee seconden ligt je Tour in duigen. Eigenlijk het hele seizoen, want ik zal niet meer in actie komen. Het is echt zuur omdat ik mij goed voelde en eigenlijk goed bezig was.”

Mollema moest uitwijken voor een val voor hem. “Ik wist meteen dat het gebroken was. Twee renners van Arkea vielen voor me. Ik probeerde er nog omheen te gaan, maar er kwam een flauwe bocht aan. De weg was ook niet heel breed en het ging een beetje naar beneden. Ik vloog die bocht uit en ging over de kop. Ik dacht nog even dat ik een gunstige landing kon maken in de bosjes, maar daar lagen stenen onder. Ik heb die klap opgevangen met mijn linkerpols. Toen ik opstond, zag ik meteen dat het niet goed was.”

Mollema voelde dat hij nog het een en ander in zijn mars had. “Ik had niet het gevoel dat ik als dertiende zou finishen. Ik voelde me heel goed, herstelde goed en mijn ritten moesten nog komen. En dan zit je opeens in het ziekenhuis.”