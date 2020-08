Bauke Mollema: “Goed voor het zelfvertrouwen” dinsdag 4 augustus 2020 om 20:05

Bauke Mollema is goed uit de coronabreak gekomen. De renner van Trek-Segafredo finishte als vijfde in La Route d’Occitanie en moest in de slotetappe alleen Benoît Cosnefroy laten voorgaan. “Dit is goed voor het zelfvertrouwen richting de komende koersen.”

Mollema finishte maandag als vijfde in de enige bergetappe naar de top van de Col de Beyrède, weliswaar op een minuut van ritwinnaar Egan Bernal. In de slotetappe naar Rocamadour drukte hij na een lastige finale zijn wiel als tweede over de streep, maar finishte hij wel twee tellen na de Franse puncheur Cosnefroy.

Die laatste besloot al bijzonder vroeg zijn kaarten op tafel te gooien, zo vertelt Mollema na afloop. “Cosnefroy besloot samen met Romain Bardet vol aan te gaan aan de voet van het slotklimmetje. Hij wist vervolgens de hele tijd een klein gaatje vast te houden. Ik slaagde erin om de andere klassementsrenners te volgen en de sprint voor plek twee te winnen.”

Toch is Mollema tevreden na vijf dagen koersen in Frankrijk. “Ik ben blij met het gevoel dat ik had tijdens de laatste twee dagen. Dat is goed voor het zelfvertrouwen in aanloop naar de volgende wedstrijden.” Mollema’s eerstvolgende koers is de Tour de l’Ain (7-9 augustus). De Nederlander zal dan opnieuw het gezelschap krijgen van Richie Porte.