Bauke Mollema genoot van dienende rol: “Goede moraal vandaag”

Bauke Mollema reed vandaag in een dienende rol de Waalse Pijl. De Nederlander van Trek-Segafredo kon daar wel van genieten. “Ik had wel goede moraal vandaag.”

“Het plan was om goed van voren te zitten en Skjelmose en Ciccone te helpen. Ik moest de laatste 50 kilometer allemaal groepjes volgen, zodat wij niet hoefden te achtervolgen”, legt hij uit.

“UAE en EF hadden veel controle vandaag, waardoor het niet echt uitmaakte en we een sprint op de Muur zouden krijgen. Ik moest op de Muur de mannen van voren afzetten, dat is gelukt. Daarna was het nekje er wel af.”

Over zijn dienende rol zegt hij: “Het maakt niet uit in welke rol je rijdt, de inspanning blijft hetzelfde. Ik vond het wel mooi. Zondag in Luik zal ik een soortgelijke rol als vandaag hebben. Natuurlijk hoop ik er dan bij te zitten, die wedstrijd ligt mij net iets beter.”