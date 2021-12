Mollema gaat in 2022 opnieuw voor combinatie Giro-Tour, geen Amstel Gold Race

Bauke Mollema zal in 2022 opnieuw deelnemen aan de Giro d’Italia én Tour de France, zo vertelde de ervaren klimmer vanuit Spanje in een persgesprek van zijn ploeg Trek- Segafredo. Mollema gaat in beide ronden voor ritwinst. De Amstel Gold Race staat dan weer niet op zijn programma.

Mollema zal zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen afwerken in Frankrijk, met achtereenvolgens de GP La Marseillaise, Ster van Bessèges en Tour des Alpes-Maritimes et du Var. De 35-jarige Nederlander zal daarna meedoen aan Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico, gevolgd door de Ardennenklassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De Amstel Gold Race past niet in zijn programma en dus zien we Mollema in 2022 niet aan de start van de Limburgse klassieker.

De reden: de Amstel Gold Race heeft van datum gewisseld met Parijs-Roubaix en zal volgend jaar bij hoge uitzondering tien dagen voor de Waalse Pijl plaatsvinden. Mollema geeft dan de voorkeur aan een hoogtestage met het oog op de Giro d’Italia. In de maand mei gaat Mollema dan op jacht naar een etappezege in de Giro. Na de Ronde van Italië volgt dan ook nog de Tour, waar Mollema eveneens als rittenkapper aan de start zal verschijnen.

Mollema besloot zich dit jaar ook al te wagen aan de combinatie Giro-Tour. In de Ronde van Italië bleef het bij enkele ereplaatsen, maar in de Tour was het wél raak voor de renner van Trek-Segafredo. Mollema won in de voorbije Tour namelijk met verve de veertiende etappe naar Quillan, na een solo van meer dan veertig kilometer.