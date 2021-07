Bauke Mollema (10e): “Ik ben een beetje teleurgesteld”

Bauke Mollema eindigde zaterdag voor de negende keer in zijn carrière bij de eerste tien in de Clásica San Sebastián, maar daar was de Nederlander niet tevreden mee. “Ik ben een beetje teleurgesteld”, laat hij via zijn ploeg weten.



“Het was een rare wedstrijd dit jaar met het weer. Toch voelde ik me best goed. We hebben geprobeerd om de wedstrijd te controleren met de ploeg, het team heeft dat goed gedaan. Het is alleen jammer dat we geen hulp van de andere teams kregen toen er vier renners in de afdaling wegreden. Toen ze een minuut voorsprong hadden, wisten we dat we voor de vijfde plek reden.”

Op de laatste klim bleef het rustiger dan andere jaren, omdat de meeste renners op een sprint wachtten. “Alleen Bernal reed op kop voor Moscon. Ik zat er goed bij, maar miste een beetje kracht die ik voorgaande jaren wel had. In de sprint raakte ik ingesloten, maar het is wat het is. Ik had het leuk gevonden om hier voor de zege te rijden.”