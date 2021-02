Bauhaus: “Deze zege neemt wat druk weg bij de ploeg”

Phil Bauhaus wist zondag een derde sprintzege van Davide Ballerini in de Tour de La Provence te voorkomen. De coureur van Bahrain Victorious bleek in Salon-de-Provence de snelste sprinter. “Het was een super snelle finale en de ploeg deed het heel goed vandaag”, deelt Bauhaus de complimenten uit.

“Ik wilde heel graag winnen hier. Ik ging er vol voor en kon de anderen nog passeren”, zegt de 26-jarige Duitser. Eerder in de rit passeerde het peloton al eens de finish. “Het is altijd fijn om de aankomst al eens te zien. Dan kan je daarop reageren. Ik wist dat ik met nog 600 meter te gaan van voren moest zitten. Dat ging heel goed en ik was uiteindelijk sterk genoeg om het af te maken.”

Vorig jaar was Bauhaus er ook vroeg bij met winnen. Hij wist toen twee etappes en het eindklassement van de (dit jaar afgelaste) Saudi Tour te winnen. “Het is altijd goed om te winnen als sprinter, maar ik ben ook blij voor de team”, geeft hij aan. “Het neemt wat druk weg en geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden.”