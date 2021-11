Bas van der Kooij vertrekt bij VolkerWessels Cycling Team. De 25-jarige renner reed een jaar voor het continentale team van onder meer Coen Vermeltfoort en Timo de Jong.

Met een negende plaats in de Gooikse Pijl en een vijfde plaats in de openingsrit van de Course de Solidarnosc kon Van der Kooij bij VolkerWessels niet overtuigen zoals hij dat weel deed in zijn tijd bij Monkey Town, waar hij onder meer de Kustpijl (UCI 1.2) won en ereplaatsen bij elkaar reed in de Ronde van het Qinghaimeer (2.HC).

Wat Van der Kooij nu gaat doen, is niet bekend. VolkerWessels heeft laten weten dat er door het vertrek van de sprinter een of twee plekken in de ploeg vrijkomen voor 2022, omdat er nu vijftien renners onder contract staan.

Eerder versterkte de ploeg zich met Zak Coleman, Jente Klaver, Maikel Zijlaard, Youp de Vos en Topcompetitie-winnaar Bart Lemmen.