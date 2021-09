Bart Lemmen zegeviert in Eurode Omloop

Bart Lemmen heeft zondag de Eurode Omloop, onderdeel van de Schwalbe Topcompetitie, gewonnen. De 25-jarige renner van WV West-Frisia deed dat vanuit een ontsnapping door Gage Hecht uit de Verenigde Staten te verslaan.

Thijs de Lange, Robin Lowik en Bart Lemmen kleurden lange tijd de aanval. Achter hen was het erg onrustig op het heuvelachtige parcours rondom Kerkrade. De twee scherprechters op het lokale rondje van 10,3 kilometer waren het Duivels Bosch en de Brugmolenweg.

Löwik en Lemmen wisten drie rondes voor het einde De Lange overboord te gooien. De voormalige koploper kreeg daarna de aansluiting van Nils Sinschek en Tom Vermeer, maar die poging liep op niets uit. De Amerikaan Gage Hecht kon wel de sprong maken naar het kopduo, al waren de verschillen te overzien.

Lemmen wint en is nieuwe leider Topcompetitie

Toch kwamen de achtervolgers te laat: Bart Lemmen bezorgde WV West-Frisia de overwinning door Hecht te verslaan. Jasper de Laat (Tempo-Hoppenbrouwers-Viro) werd op achterstand derde in de uitslag.

In het klassement van de Schwalbe Topcompetitie is Lemmen ook de nieuwe leider. Hij werd in Valkenswaard al vierde en grijpt nu de volle buit. Hij neemt de trui over van Coen Vermeltfoort, die koos voor de Antwerp Port Epic en zo zijn leidende positie niet verdedigde.