zondag 21 januari 2024 om 08:36

Bart Lemmen klimt naar topnotering in Tour Down Under: “Erg knappe prestatie”

Bart Lemmen heeft zijn debuut voor Visma | Lease a Bike niet gemist. De 28-jarige Nederlander eindigde zondag als vierde in de slotrit van de Tour Down Under, en verzekerde zich zo van een top 5-notering in het eindklassement. Ploegleider Addy Engels is onder de indruk van zijn jongere landgenoot.

“Dit is gewoon een heel erg knappe prestatie”, laat de oud-renner weten op de website van Visma | Lease a Bike. “De renners die hier van de partij waren, waren van een heel hoog niveau. Zowel vandaag als gisteren wist Bart enkele grote namen achter zich te houden op uitdagende parcoursen. Wat hij deze week liet zien als nieuwkomer was mooi.”

Lemmen deed ook in de slotetappe van zich spreken. Op het programma stond een heuvelrit met ruim 2.800 hoogtemeters naar Mount Lofty, met drie keer die klim (6 km aan 3,3%, maar laatste 1,3 kilometer aan 7,3%) op de route in de laatste 60 kilometer. De oud-militair knokte zich in de laatste 500 meter naar de vierde plaats, maar bleek net niet sterk genoeg om mee te sprinten voor de dagoverwinning.

“Ons doel was om Bart zijn positie in het klassement te verdedigen en dat is met verve gelukt”, schetst Engels. “We wisten vooraf dat de etappe beslist zou worden op de laatste beklimming van Mount Lofty. De focus zat goed, al raakten zowel Milan (Vader, red.) als Johannes (Staune-Mittet, red.) helaas nog betrokken bij een valpartij in de slotfase.”

“Desondanks werd Bart perfect geloodst door zijn ploeggenoten om mee te kunnen strijden voor de dagzege. Een vierde plek op deze zware aankomst is een prachtig resultaat.” De Nederlandse laatbloeier moet in het eindklassement alleen eindwinnaar Stephen Williams, Jhonatan Narváez, Isaac Del Toro en Oscar Onley laten voorgaan.