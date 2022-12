Bart Brentjens doet lugubere vondst: Oud-MTB’er vindt dode naast zijn woning

Bart Brentjens beleefde afgelopen vrijdag de schrik van zijn leven. De voormalig mountainbiker deed een lugubere vondst in de bevroren waterplas naast zijn huis in het plaatsje Huisseling. De Olympisch kampioen van Atlanta liep buiten en zag twee voeten uit het ijs steken.

De man of vrouw lag al geruime tijd in het water, zo meldt de officier van dienst aan Omroep Brabant. Buurtbewoners denken dat het gaat om een man uit Ravenstein die al sinds september wordt vermist. Het lichaam werd gevonden in de omheinde waterplas op het terrein van Brentjens aan de Daalderstraatje in Huisseling.

“Ik zag twee voeten uit het ijs steken in de vijver. Daarna heb ik de hulpdiensten gebeld”, is de korte reactie van Brentjens, die de zaak verder overlaat aan de politie. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd met het slachtoffer. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat het gaat om een misdrijf.