maandag 2 oktober 2023 om 14:04

Bart Brentjens Challenge doet opnieuw dienst als NK Mountainbike Marathon

De Bart Brentjens Challenge is dit jaar tevens het NK Mountainbike Marathon. De tocht had deze rol in het verleden ook al meermaals, waaronder in 2020 en 2021. Vorig jaar was de Geopark Hondsrug Classic in het Drentse Gasselte het decor van de titelstrijd.

Het deelnemersveld van de Bart Brentjens Challenge is traditioneel een mengelmoes tussen mountainbikers en wegrenners. Op de voorlopige startlijst staan namen als Stijn Daemen, Gerben Mos en voormalig winnaars Hans Becking, Bas Peters en Pascal Eenkhoorn. Bij de vrouwen doen onder anderen Rozanne Slik, Senna Feron en Teuntje Beekhuis mee.

In 2022 won Tim Smeenge het NK bij de mannen, terwijl Tessa Neefjes het rood-wit-blauw veroverde bij de vrouwen. De Bart Brentjens Challenge kreeg vorig jaar Pascal Eenkhoorn en Karen Brouwer als winnaars.