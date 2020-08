Barstjes in wervelkolom Victor Campenaerts donderdag 13 augustus 2020 om 08:07

Victor Campenaerts heeft aan een valpartij in de Czech Cycling Tour breukjes in zijn wervelkolom overgehouden. Het gaat om barstjes, laat hij weten aan Sporza. De voorbereiding van de NTT-renner op het BK tijdrijden loopt zo een deuk op.

Campenaerts viel met NTT Pro Cycling in de ploegentijdrit waarmee de Tsjechische ronde geopend werd. ‘Vocsnor’ reed de ronde nog wel uit, maar hield last van zijn rug. “Het gaat om twee barstjes in L2 en L3 in de uitsteeksels aan de linkerkant. Zoiets komt wel vaker voor”, aldus Campenaerts.

“Het is niet gevaarlijk en ik kan blijven fietsen, maar het zal pijnlijk blijven voor 5 à 6 weken”, geeft de tijdrijder aan. “Het is niet perfect, maar het is ook geen groot probleem. Vergelijk het met een ribbreuk: het is niet fijn, maar je hoeft niet te stoppen met je fysieke activiteiten.”

Over een week is het BK tijdrijden (20 augustus) al, kort gevolgd door het EK tijdrijden in Plouay (24 augustus). Beide wedstrijden zijn een doel van de werelduurrecordhouder.