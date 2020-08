Kopzorgen voor Victor Campenaerts na val: “Wellicht gebroken rib” dinsdag 11 augustus 2020 om 08:34

Tijdens de ploegentijdrit, op dag één van de Czech Tour, kwam de volledige NTT-ploeg ten val. Inclusief Victor Campenaerts. Die reed de rittenkoers wel vlot uit, maar komt toch niet ongeschonden uit de strijd. “Ik heb allicht een rib gebroken.”

Een 21ste en laatste plaats voor het NTT Racing Team in de ploegentijdrit, halverwege vorige week in Uničov. Oorzaak van de slechte tijd: een valpartij onderweg. Gelukkig beperkte de schade zich tot schaafwonden, klonk het na afloop. Campenaerts reed de vierdaagse ook vlot uit. Toch blijken de gevolgen voor de werelduurrecordhouder zwaarder dan aanvankelijk gedacht. “Ik heb allicht een rib gebroken en heb nog steeds last van een pijnlijke rugspier”, zegt Campenaerts in Het Nieuwsblad.

“Niet ideaal om te fietsen, laat staan voor een aerodynamische tijdritpositie. Ik betwijfel of ik honderd procent hersteld zal zijn tegen het BK tijdrijden op 20 augustus.” Daarin moet Campenaerts het opnemen tegen Wout van Aert en Remco Evenepoel, allebei in bloedvorm. “Als ik die twee zie presteren, dan zou ik op dat BK sowieso als underdog starten. Maar nu nog meer”, besluit de NTT-hardrijder.

Op EK in Plouay gaat Campenaerts zowel in de weg- als de tijdrit van start. Vind hier alle Belgische geselecteerden voor het EK in Plouay