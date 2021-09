Baroncini sprakeloos na wereldtitel: “Ik dacht alleen maar gaan, gaan, gaan”

Filippo Baroncini was zeer geëmotioneerd na zijn wereldtitel in de beloftenkoers tijdens het WK wielrennen in Vlaanderen. Boven aan de Wijnpers, de voorlaatste klim van de dag, versnelde de Italiaan en vervolgens hield hij zijn aanval vol tot aan de streep.

“Dit is een droom”, vertelde Baroncini in het flashinterview. “Het was de hele dag heel nerveus, voor mezelf maar voor iedereen denk ik. Dit is een zege die al mijn hele leven een droom was. Vandaag verliep het voor mij en voor de ploeg perfect. We vielen aan in de finale. Mijn aanval was voor de koers al besproken. Alles ging volgens plan. Er gaan veel emoties door mij heen. Ik ben sprakeloos.”

Na zijn aanval dacht hij alleen maar aan de finish. “Ik dacht alleen maar gaan, gaan, gaan, en deze wedstrijd winnen. Gelukkig ging alles goed. Nogmaals, het was een droom. Ik heb geen woorden voor deze finale.”

Trek-Segafredo

Baroncini koerst momenteel nog voor het continentale Colpack Ballon, maar zet komende winter de stap naar de WorldTour bij Trek-Segafredo. Bij de Amerikaanse formatie mocht de 21-jarige dit seizoen alvast kennismaken met het hoogste niveau middels een stage.