Baroncini en Samitier breken sleutelbeen in Bretagne Classic

Filippo Baroncini en Sergio Samitier liggen de komende weken in de lappenmand. De Italiaan van Trek-Segafredo en de Spanjaard van Movistar hebben zondag tijdens de Bretagne Classic-Ouest France allebei hun sleutelbeen gebroken.

Voor de 22-jarige Baroncini is het niet bij een sleutelbeenbreuk gebleven. Hij heeft ook zijn spaakbeen van zijn rechterarm gebroken bij de valpartij. De beloftenwereldkampioen van 2021 brak eerder dit jaar ook al een keer zijn spaakbeen, maar niet op precies dezelfde plek. Trek-Segafredo laat weten dat Baroncini in Italië geopereerd gaat worden.

Movistar maakt dan weer melding van het gebroken sleutelbeen van Samitier. De 26-jarige Spanjaard kan daardoor een streep zetten door de Canadese koersen van Québec en Montréal, die wel op zijn programma stonden.

Update: @Filobaroncini fractured his collarbone and radius (right arm) the same that he broke in Feb. in Algarve (but not at the same point).

He will fly to Italy tomorrow & have further examination to evaluate a surgery.

Join us in wishing Filippo a speedy recovery! https://t.co/RmkFGQRYqW

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 28, 2022