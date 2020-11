Bardiani-CSF-Faizanè voegt Luca Amoriello toe aan ploegleiding

Bardiani-CSF-Faizanè heeft Luca Amoriello toegevoegd aan de ploegleiding. De 36-jarige Italiaan komt over van Vini Zabù-Brado-KTM, waar hij tien seizoenen sportief directeur was.

“Ik ben heel blij met deze nieuwe kans”, laat Amoriello weteng. “Na tien jaar in dezelfde omgeving was ik toe aan nieuwe prikkels en nieuwe motivatie. Bardiani-CSF-Faizanè is een roemruchte en belangrijke ploeg en ik ken Roberto Reverberi (manager, red.) en ploegleider Mirko Rossato goed, net als veel jongens uit de selectie. Er is een team van hoog niveau samengesteld en ik ben ervan overtuigd dat we goed gaan samenwerken.”

Bardiani-CSF-Faizanè neemt afscheid van ploegleider Mario Manzoni, die na een seizoen alweer vertrekt.